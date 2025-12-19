CAPITANICH CUESTIONÓ EL COSTO FISCAL DE LA REFORMA LABORAL, EL IMPACTO EN JUBILADOS Y LAS PROVINCIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El senador nacional por la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, participó este jueves de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, expresó una postura crítica respecto del contenido y advirtió sobre las consecuencias de la iniciativa.

Capitanich señaló que el proyecto “no guarda relación alguna entre sus artículos y el objetivo de generar empleo”, y sostuvo que se trata de un esquema que implica un fuerte impacto fiscal y social sin beneficios comprobables para el mercado laboral, citando como ejemplo la reducción del impuesto a las Ganancias. “Esta medida beneficia apenas al 0,1% de las empresas y representa un costo fiscal cercano a los 2.179 millones de dólares. Ahora bien, ¿esto promueve la creación de empleo? No” aseguró.

En la misma línea cuestionó también al recorte del financiamiento a la actividad cinematográfica y a los medios públicos, que implica la eliminación de aproximadamente 113 millones de dólares destinados a RTA y a la industria audiovisual. “No es una medida orientada al estímulo del empleo, sino una definición puramente política”, afirmó.

Otro de los puntos señalados por Capitanich fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que demandaría unos 4.300 millones de dólares. Al respecto, sostuvo que “no existe ninguna correlación directa entre este fondo y un esquema de financiamiento sostenible. Además, destacó que la reducción de las contribuciones patronales a las obras sociales, del 6% al 5%, implica una pérdida estimada de 1.500 millones de dólares. “Esto desfinanciará a las obras sociales sindicales y tendrá un efecto directo en las provincias: mayor demanda sobre los sistemas públicos de salud, necesidad de adquirir más insumos y medicamentos, y un inevitable racionamiento de las prestaciones” alertó.

Finalmente, cuestionó el argumento oficialista de que la formalización laboral compensará la pérdida de recursos: “Ese razonamiento es falaz, carece de sustento empírico e ignora la realidad del mercado laboral. Sin empresas empresas, sin produccion y sin incentivos al consumo no se crearan nuevo puestos de trabajo”.

Por último, el senador reafirmó su acompañamiento a los reclamos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, y sostuvo la necesidad de debatir con responsabilidad y seriedad políticas laborales que promuevan el empleo formal, pero siempre con el eje puesto en la defensa de los derechos de los trabajadores, el empleo digno y la protección del sistema previsional y de salud.

