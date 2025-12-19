COMUNICADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Cortes programados de energía para este sábado 20 de diciembre

La empresa distribuidora de energía eléctrica informó que este sábado 20 de diciembre se realizarán trabajos programados en la red eléctrica, lo que ocasionará interrupciones parciales del servicio en distintos sectores de la ciudad, en el horario de 07 a 09 horas.

Según se detalló, las tareas responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de optimizar el servicio y reforzar la seguridad del sistema.

En primer lugar, se llevará a cabo una interrupción parcial en la línea 9C Castelli 132 kV, debido a trabajos de adecuación en la SETA. Esta intervención afectará a los siguientes sectores:

Barrio Municipal, Quintas 11, 12, 21, 22, 23, 31, 32, 34 y 9, además de las zonas comprendidas sobre avenidas Perón y Maradona, y avenida Yrigoyen, entre los números 800 y 1200.

Asimismo, se realizará una interrupción parcial en la línea 1C Castelli 33 kV, por tareas de cambio de columna y corrección de puentes. En este caso, los barrios afectados serán Las Palomas, Nocayi, Quinta 24, Güemes, Cooperativa Güemes, además de las Chacras 29, 30, 31, 32 y 37, y Quinta 64.

Desde la empresa se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado y se aclara que, de no presentarse inconvenientes, el servicio será restablecido una vez finalizados los trabajos.

