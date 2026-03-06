AUTOPSIA DESCARTA ABUSO Y CONFIRMA ACCIDENTE EN EL FALLECIMIENTO DEL NIÑO DE 2 AÑOS

La Jefatura de Policía, a través de la Comisaría Quinta de Presidencia Roque Sáenz Peña, brindó precisiones sobre el resultado de la autopsia realizada al menor, quien perdiera la vida en la tarde del miércoles, tras un incidente en el barrio San Cayetano de la ciudad termal.

Conforme a lo dispuesto por el fiscal en turno, César Collado, el cuerpo del menor fue examinado en la morgue judicial por la médica forense, especialista en pediatría.

El diagnóstico definitivo, según la autopsia, indica que la causa de muerte fue «asfixia por sumersión», producto de la caída del menor en una cuneta con agua, en la zona de Quinta 153.

Es fundamental destacar que el informe médico descartó de manera categórica cualquier signo compatible con delitos contra la integridad sexual, así como también la presencia de lesiones físicas de cualquier índole. Con estos resultados, la Justicia ratifica la hipótesis de un trágico accidente doméstico.

Las actuaciones judiciales correspondientes han sido elevadas a la fiscalía interviniente para finalizar los trámites de rigor.