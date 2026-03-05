PARAJE LAS PIEDRITAS: OPERATIVO CONTRA DESMONTE ILEGAL TERMINÓ CON MAQUINARIA INCAUTADA

El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, detectó un nuevo caso de desmonte ilegal en el paraje Las Piedritas, en el departamento 9 de Julio, donde se constató una intervención no autorizada sobre una superficie aproximada de 246 hectáreas.

Durante el operativo de inspección realizado por técnicos y agentes del organismo, se verificó la realización de tareas de desmonte, acordonamiento y quema de material leñoso sin contar con la autorización correspondiente, lo que constituye una infracción a la normativa vigente en materia de protección de los bosques nativos. En el lugar, además, se procedió al secuestro de dos tractores articulados de gran porte que estaban siendo utilizados para realizar las tareas ilegales.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, confirmó el procedimiento y remarcó la importancia de reforzar los controles para proteger los recursos naturales de la provincia. “Detectamos un nuevo caso de desmonte ilegal en el paraje Las Piedritas, en el departamento 9 de Julio, donde se afectaron aproximadamente 246 hectáreas de bosque nativo. Este tipo de prácticas están prohibidas y constituyen una grave infracción a la ley”, expresó el funcionario.

Dudik explicó también que la intervención se encuadra dentro de las acciones de control permanente que lleva adelante la Dirección de Bosques para garantizar el cumplimiento de la Ley de Bosques Nativos. “Durante la inspección se constató el desmonte, el acordonamiento y la quema de material leñoso sin ningún tipo de autorización oficial. Frente a esta situación, se procedió al secuestro de dos tractores articulados de gran porte que estaban operando en el lugar”, detalló.

Asimismo, el ministro subrayó que el Gobierno provincial mantiene una política firme de control y sanción frente a este tipo de actividades ilegales. “La preservación de nuestros recursos naturales es una prioridad para esta gestión. Vamos a seguir trabajando con controles en todo el territorio para garantizar que la Ley de Bosques se respete”, afirmó.

Finalmente, Dudik indicó que las actuaciones administrativas y judiciales continúan en curso para determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones que establece la normativa vigente. “Las diligencias judiciales continúan y se avanzará hasta determinar quiénes son los responsables de este daño ambiental. Nuestro compromiso es claro: cuidar los bosques chaqueños y hacer cumplir la ley”, concluyó.

