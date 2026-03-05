EL GOBIERNO PROVINCIAL PRESENTÓ HERRAMIENTAS DE EMPLEO Y FINANCIAMIENTO PARA PYMES EN SÁENZ PEÑA

En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se llevó adelante una reunión de trabajo entre autoridades provinciales y la Cámara de Comercio local, con el objetivo de presentar herramientas concretas de acompañamiento al sector productivo y comercial, promoviendo el empleo formal y el desarrollo económico.

El encuentro contó con la participación del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra; el presidente de la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, Gregorio Trabalón; y el secretario de Desarrollo Local del municipio, Martín Sobol, junto a empresarios y comerciantes de la ciudad.

Durante la reunión se expusieron los alcances del programa Impulsar Chaco, una iniciativa que promueve la generación de empleo formal mediante aportes del Gobierno provincial para la incorporación de trabajadores en el sector privado. El programa busca acompañar a las empresas en los procesos de inserción laboral y fortalecer el desarrollo económico local.

Asimismo, se presentaron ayer distintas líneas de financiamiento destinadas a pymes, orientadas a facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo, ampliación de infraestructura, incorporación de equipamiento e inversión productiva, con condiciones accesibles y asistencia técnica para potenciar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Las autoridades destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado como eje fundamental para consolidar el empleo, promover nuevas inversiones y potenciar el desarrollo económico en toda la provincia.

Este tipo de encuentros permiten acercar información sobre las políticas públicas vigentes, escuchar las demandas del sector empresarial y consolidar una agenda de trabajo conjunta orientada al crecimiento y al desarrollo sostenible del Chaco.

