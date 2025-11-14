ASÍ SONÓ EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN EL AMISTOSO DE LA SELECCIÓN EN ANGOLA
En un estadio casi repleto y en medio de los festejos por el 50° aniversario de la independencia angoleña, la emoción se desató cuando las estrofas argentinas resonaron en Luanda.
El amistoso entre Angola y la Selección Argentina no solo marca el cierre del calendario 2025 para el equipo campeón del mundo, sino que también dejó una postal cargada de simbolismo y emoción: la interpretación del Himno Nacional Argentino en el estadio 11 de Novembro de Luanda.
En un escenario completamente distinto a los habituales destinos futbolísticos de la Albiceleste, el ritual patriótico tomó un protagonismo especial frente a miles de espectadores que celebraban, además, el 50° aniversario de la independencia del país africano. Desde el momento en que comenzó a sonar la tradicional melodía, la atención del estadio se centró en los once futbolistas argentinos formados en línea sobre el césped impecable.
Lionel Scaloni, quien apostó por una alineación renovada para este compromiso, observó con respeto mientras cada jugador entonaba las estrofas con la intensidad característica de cada presentación internacional. A pesar de tratarse de un amistoso, el marco histórico y cultural del encuentro le dio un peso emocional adicional a la ceremonia previa.
El público angoleño, que colmó las tribunas del estadio, acompañó el momento con un silencio absoluto, demostrando una notable muestra de respeto hacia los visitantes. No faltaron banderas argentinas desplegadas en este cierre de año singular. Entre ellos, el sentimiento de orgullo se elevó una vez más al escuchar el himno resonar en un territorio tan distante y, al mismo tiempo, tan receptivo.
El clima resultó particular: un día caluroso, cielo despejado y un ambiente festivo que se combinó con un fuerte componente cultural. En la cancha, el himno terminó de sellar una conexión especial entre ambos países, reforzada por la intención mutua de celebrar el deporte como punto de encuentro entre naciones. La imagen de los jugadores argentinos cantando con convicción, rodeados de los aplausos posteriores del público local, quedó como uno de los momentos más destacados de esta gira.
La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola
- Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.