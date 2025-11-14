MOTOCHORROS QUISIERON ASALTAR A UNA TURISTA RUSA EN PALERMO Y FUERON DETENIDOS
La mujer se abalanzó sobre la moto cuando los delincuentes intentaban huir y logró derribar a uno de ellos. El otro escapó, pero sólo por unas horas.
En el operativo fueron secuestrados 10 celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto, que también fue secuestrada.
Además, los investigadores policiales se llevaron de la casa el calzado que habría utilizado el ladrón en el robo, tras indentificarlo como el sospechoso del video gracias a las imágenes captadas por el CMU. Los dos motochorros quedaron a disposición de la Justicia.