Del audio perdido a la particular transmisión: los memes dominaron el amistoso Argentina-Angola

Más allá del triunfo y de que el equipo cerró el año con una victoria, lo que perduró en la conversación popular fue el contraste entre la jerarquía de los futbolistas y la precariedad de la transmisión. Los hinchas incluso bromearon con que, entre la señal caída y los ruidos extraños en el relato, algunos momentos del partido parecieron un “modo radio de los años 80”. Para muchos, esa combinación de humor espontáneo y un partido sin demasiadas emociones terminó convirtiendo la tarde en un fenómeno plenamente digital.