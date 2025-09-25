Así quedó la camioneta en la que se fueron las chicas asesinadas en Florencio Varela tras ser incendiada

El triple crimen en Florencio Varela suma imágenes y detalles escalofriantes con el avance de la investigación. En las últimas horas se conoció un video que muestra el momento en el que la camioneta en la que trasladaron a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue incendiada en un descampado y cómo quedó el vehículo.

La camioneta Chevrolet Tracker blanca, con patente melliza, fue incendiada en un descampado ubicado cerca del cruce de las calles Río Turbio y Mar Chiquita, a metros de una escuelita de fútbol.

Con información de las cámaras de seguridad de la zona y relatos de los vecinos, los investigadores determinaron que el incendio de la camioneta comenzó pasadas las 5 de la madrugada del sábado.

Todo sucedió a unos 700 metros de la casa en la que el miércoles encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, enterrados en un pozo cavado en un jardín.