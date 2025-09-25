JAVIER MILEI FUE GALARDONADO POR SCOTT BESSENT Y REITERÓ SU GRATITUD HACIA EEUU: «EN EL CAMINO CORRECTO»
Durante la gala del Atlantic Council en Nueva York, el Presidente fue distinguido y agradeció el respaldo de Donald Trump.
El presidente Javier Milei fue galardonado con el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council celebrada en Manhattan. El reconocimiento llega en el marco de su visita a Estados Unidos, después de dos jornadas clave que lograron calmar los mercados y reducir el riesgo país, gracias al firme respaldo financiero recibido por parte del presidente Donald Trump.
Tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Milei volvió a ser destacado a nivel internacional. La entrega del premio estuvo a cargo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien jugó un papel central en el apoyo financiero que Argentina comenzará a recibir en los próximos meses mediante diversos programas de asistencia.
“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, afirmó Milei al iniciar su discurso, tras recibir el reconocimiento de manos de Bessent.
Desde Nueva York, el mandatario también se dirigió a los argentinos: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, sostuvo.
Milei agradeció el respaldo de Donald Trump durante su alocución: “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, expresó.
Además, no dejó de lado las críticas de la oposición: “Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”, señaló.
El presidente llegó a la sede del Atlantic Council Global Citizen Awards 2025 el miércoles por la noche. A su arribo, Infobae lo captó abrazando al nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Entre los comensales de su mesa estaban Scott Bessent, el ministro de Economía Luis Caputo, la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el embajador argentino en Estados Unidos Alejandro Oxenford, y el canciller Gerardo Werthein, junto a destacados empresarios.
El evento contó con 65 mesas, cada una con 10 invitados, y reunió a figuras como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el CEO de Blackrock, Laurence D. Fink. La velada comenzó con la interpretación de la canción September a cargo de una banda de jazz que amenizó la espera.
Minutos antes de la ceremonia, Milei mantuvo encuentros con altos ejecutivos, entre ellos Michael P. Lyons (CEO de Fiserv), Matthew Dell Orfano (Discovery Capital) y Soledad Cedro (CEO de CPAC Argentina).
Los Premios Global Citizen del Atlantic Council se celebran en paralelo con la Asamblea General de la ONU y reúnen a líderes mundiales, diplomáticos, empresarios y representantes de los ámbitos filantrópico, social y del entretenimiento, consolidándose como un foro de referencia para celebrar la ciudadanía global.
Según la página oficial del Atlantic Council, la ceremonia no solo resalta la cooperación internacional, sino que también refuerza su misión de construir conjuntamente el futuro global. Durante la velada, Milei fue destacado por los primeros oradores del escenario, incluyendo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lo elogió durante su discurso.