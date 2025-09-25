EL BANCO DEL CHACO CONSOLIDA SU LIDERAZGO FINANCIERO EN LA REGIÓN

El Nuevo Banco del Chaco cerró el 2024 con indicadores históricos y en 2025 refuerza su solidez: mayor rentabilidad, expansión del crédito, confianza del sector privado y aceleración de la transformación digital.

Durante 2024, NBCH logró un crecimiento superior al del sistema financiero nacional, consolidando resultados de gestión y desempeño institucional durante 2025, que le valieron ubicarse en el puesto 13 del ranking de bancos de todo el país, según datos del Banco Central de la República Argentina, publicados por la reconocida consultora 1816.

El crecimiento registrado por NBCH en 2024 fue casi del 100% (99,8%) en el resultado neto respecto del año anterior (2023), superando la media observada en el Sistema Financiero que fue 45,6% en ese mismo período.

Esta performance positiva en la generación de resultados continúa en lo que va del año 2025. NBCH registró importantes ratios de rendimiento anual del patrimonio que ascendió al 22,39%, muy por encima del 6,87% de la media nacional, y también en retorno de activos del 5,21% que superó ampliamente al 1,73% del sistema.

Con este desempeño, NBCH logra solidez que se traduce en un mayor respaldo para generar instrumentos financieros que permitan acompañar a las familias chaqueñas, fortalecer las actividades económicas y potenciar el desarrollo productivo de la provincia.

CRECIMIENTO COMERCIAL

La confianza de los clientes en el desempeño de NBCH durante 2024 se tradujo en un incremento de los depósitos del sector privado en 137,6% – por encima del registrado en el Sistema (113,2%)-. Al mes de mayo de 2025, los depósitos privados representan el 70% del fondeo total del banco chaqueño.

El Banco del Chaco es líder en la región.

NBCH superó este año el 1.000.000 de cuentas de ahorro y las 6.000 cuentas corrientes, distribuidas en las sucursales de toda la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

En la misma línea, la cartera de Tarjeta Tuya se fortaleció con más de 120.000 clientes activos y cerca de 15.000 comercios adheridos en toda la provincia. La potencia de Tuya para motorizar el consumo y contribuir a la economía local se reflejó en una cartera de más de $82.500 millones que se volcaron en compras en comercios de toda la provincia.

La estrategia de innovación digital llevada adelante por NBCH se impulsó sobre el desarrollo de plataformas propias como NBCH24 Online Banking y Unicobros para ofrecer soluciones ágiles en línea con la evolución de los servicios financieros.

Más de 220.000 chaqueños operan todos los días en NBCH24 Online Banking, registrando más de 2.000.000 de transacciones mensuales en el mes de agosto. Tanto en la aplicación móvil como en la versión web se pueden realizar todas las gestiones para resolver las necesidades financieras: pagos, compras, recargas, inversiones, préstamos, entre otras.

En agosto de 2025, se alcanzaron los 29.262 clientes de que realizaron inversiones a plazo fijo, de los cuales el 75,06% opera a través de NBCH24 Online Banking.

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En 2024, NBCH registró un importante crecimiento en los Activos del 149,2%, que se traducen en un fortalecimiento de la entidad, superando también el crecimiento registrado en el Sistema Financiero que rondó el 115%. Esto, sumado a una buena gestión financiera, permitió alcanzar los resultados en 2024 y 2025.

Este crecimiento provino principalmente de la evolución observada en la cartera de préstamos, que creció un 291,2%, frente al 245,4% del sistema. Así, la participación de los préstamos en el total del activo de NBCH pasó del 28,9% en diciembre 2023 al 45,4% en diciembre 2024.

Con un destacado desempeño institucional y financiero, Nuevo Banco del Chaco consolida su liderazgo regional y en el sistema bancario nacional, fortaleciendo su rol como aliado de las familias y las empresas chaqueñas. Con estos resultados, reafirma su solidez y su compromiso con el desarrollo económico de la provincia, combinando un crecimiento sostenido con innovación digital al servicio de sus clientes.