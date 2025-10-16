Asfixia manual y múltiples golpes: los detalles del resultado de la autopsia a Gabriela Barrios. (Foto: Facebook)

Mientras avanza la investigación, este miércoles se conocieron los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Gabriela Arací Barrios, la joven de 20 años brutalmente asesinada en Chaco.

El informe del Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) determinó que Gabriela murió por asfixia mecánica manual. Además, detalló que el cuerpo presentaba múltiples golpes, especialmente en la zona de la cabeza.

De acuerdo a lo que estimaron, murió entre las 14 y las 17 del domingo. Su cuerpo fue encontrado casi 24 horas después, dentro del pozo ciego ubicado en la vivienda de Jesús “Hueso” Salvatierra.

El fiscal Marcelo Soto dijo que por el momento la causa está caratulada como homicidio agravado, pero aclaró que la investigación continúa y que podrían surgir nuevas imputaciones.

“Todavía falta analizar el contenido de los celulares y otros elementos secuestrados. No descartamos la participación de otra persona en este atroz crimen”, señaló.

Horror en Chaco: encontraron en un pozo negro el cuerpo de una joven de 20 años que estaba desaparecida. (Foto: Gentileza Diario Norte)

La pista que llevó al pozo

El lunes a la mañana, la fiscalía ordenó allanar su casa. Allí trabajó el Equipo Fiscal N°3 de Sáenz Peña junto a perros rastreadores de la División Búsqueda de Personas. Uno de los animales se detuvo frente a una zona del patio y comenzó a ladrar con insistencia.

Debajo de una gruesa tapa de cemento, los bomberos encontraron un pozo negro. Cuando lo abrieron, el olor fue insoportable. Dentro de una bolsa amarilla, parcialmente cubierta de tierra, estaba el cuerpo de Gabriela.

La escena era aterradora. Cerca del pozo había rastros de cemento fresco, un mantel con manchas de sangre y cuatro cuchillos que también fueron secuestrados. Todo indicaba que el crimen había ocurrido ahí.

Las horas previas al femicidio todavía son una incógnita. Sin embargo, los investigadores cuentan con audios y mensajes que podrían probar que Gabriela discutió con Salvatierra la misma noche en que desapareció.

“Tenemos material que sugiere un conflicto fuerte entre ambos. Todo apunta a una pelea que terminó en un desenlace violento”, dijo una fuente judicial.

El allanamiento en la casa de Salvatierra, donde se encontró el cuerpo de Gabriela. (Foto: Gentileza Chaco en Línea)

Mientras tanto, la fiscalía analiza la posible participación de las otras personas demoradas, que podrían haberlo ayudado a ocultar el cuerpo o encubrir el crimen. Por ahora, Salvatierra es el único imputado por femicidio. Al cierre de esta nota permanecía internado en el hospital Dr. Ramón Carrillo, ya que intentó quitarse la vida.