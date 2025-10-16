QUIÉN ES MATEO SILVETTI, EL HÉROE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20

La Selección argentina le ganó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial sub 20 Chile 2025. El gran héroe de la Albiceleste fue Mateo Silvetti, juvenil delantero del Inter Miami que ingresó desde el banco y anotó el único gol del partido.

Silvetti, rosarino de 19 años, inició su carrera en las inferiores de Newell’s y se consolidó como una de las grandes promesas. Tras buenos rendimientos, pero tan solo 37 partidos en la Lepra, el delantero fue vendido al Inter Miami por cinco millones de dólares en agosto de este año. En el conjunto rosarino anotó seis goles y dos asistencias.

Mateo Silvetti anotó contra Colombia. (Foto: AP)

En el conjunto rosa dio sus primeros pasos y jugó tres partidos desde su llegada, sin goles ni asistencias. Cabe destacar que tuvo que viajar a Chile para representar a la Selección argentina.

Tras su gol ante México en los cuartos de final, Silvetti recibió una felicitación especial de Lionel Messi. “Felicitaciones chicos por el pase a semis!! y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, comentó el campeón del mundo en el posteo de Instagram de la AFA que anunciaba el triunfo del equipo dirigido por Diego Placente.

Como si fuera poco, este miércoles volvió a ser figura ante Colombia para clasificar a la final después de 18 años.

Cuándo juega la Selección argentina por la final del Mundial Sub 20

El partido definitorio se jugará el próximo domingo a las 20 (hora de la Argentina) y el equipo de Diego Placente se enfrentará a Marruecos, que sorprendió a todos y le ganó por penales a Francia en la otra semifinal.