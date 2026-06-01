ARMAS SECUESTRADAS Y UN HOMBRE DETENIDO EN ALLANAMIENTOS POR AMENAZAS

Una investigación por presuntas amenazas con arma de fuego en un contexto de violencia de género derivó este lunes en dos allanamientos en Resistencia, donde se secuestraron cuatro armas de fuego, municiones de distintos calibres y se demoró a un hombre.

Los procedimientos fueron realizados durante la mañana en dos viviendas ubicadas sobre calle La Rioja, en el marco de una causa que se encuentra bajo investigación judicial.

El primero de los operativos se concretó alrededor de las 10.30, en una casa situada en La Rioja al 1300. Allí fueron halladas dos pistolas calibre 9 milímetros marca Bersa, además de una importante cantidad de cartuchos del mismo calibre. También se secuestró una escopeta calibre 12 junto a varios cartuchos, uno de ellos ya percutado.

Posteriormente, los investigadores avanzaron sobre un segundo domicilio, ubicado a pocos metros del anterior. En ese lugar encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Browning que presentaba el número de serie limado.

Durante el procedimiento fue detenido el propietario de la vivienda, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Tanto las armas como las municiones fueron secuestradas para ser sometidas a peritajes, mientras que los investigadores continúan reuniendo elementos para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.