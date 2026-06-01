Una por una, todas las sedes para el Mundial 2026

MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey): Ubicado en East Rutherford, tiene capacidad para 82.500 personas. Albergará 8 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y la gran Final). Ya fue sede de la Copa América Centenario 2016 y del Mundial de Clubes 2025.

AT&T Stadium (Dallas): Ubicado en Arlington, Texas, con capacidad para 80.000 espectadores. Recibirá 9 partidos (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos, octavos y una semifinal). Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Hard Rock Stadium (Miami): Ubicado en Florida, cuenta con 75.540 asientos. Tendrá 7 partidos (4 de fase de grupos, dieciseisavos, cuartos y el partido por el tercer puesto). Fue la sede de la accidentada final de la Copa América 2024.

Arrowhead Stadium (Kansas City): Ubicado en Misuri, con capacidad para 76.416 personas. Acogerá 6 partidos (4 de fase de grupos, dieciseisavos y cuartos).

NRG Stadium (Houston): Ubicado en Texas, tiene un aforo de 71.795 personas. Tendrá 7 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos y octavos). Es un escenario muy tradicional para el fútbol de la Concacaf.

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta): Ubicado en Georgia, cuenta con capacidad para 71.000 espectadores. Albergará 8 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y una semifinal). Destaca por su moderno techo retráctil.

Gillette Stadium (Boston): Ubicado en Foxborough, Massachusetts, con capacidad para 65.878 personas. Tendrá 7 partidos (5 de fase de grupos, dieciseisavos y cuartos). Ya hospedó el Mundial Femenino 2003.

SoFi Stadium (Los Ángeles): Ubicado en Inglewood, California, con aforo para 70.000 personas. Recibirá 8 partidos (5 de fase de grupos, 2 de dieciseisavos y cuartos). Le ganó la pulseada al histórico Rose Bowl gracias a su modernidad y conectividad.

Lincoln Financial Field (Filadelfia): Ubicado en Pensilvania, para 69.546 espectadores. Tendrá 6 partidos (5 de fase de grupos y octavos). Ligado al fútbol desde su inauguración en 2003 con un Barcelona-Manchester United.

Levi’s Stadium (San Francisco): Ubicado en Santa Clara, California, con capacidad para 68.500 personas. Acogerá 6 partidos (5 de fase de grupos y dieciseisavos).