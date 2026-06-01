CASTELLI: RECUPERAN UN CELULAR ROBADO Y DETIENEN A DOS HERMANOS EN EL BARRIO CANCHA DE AVIACIÓN

Juan José Castelli, 1 de junio de 2026. Personal de la Comisaría Primera de Juan José Castelli logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído durante la madrugada y detuvo a dos jóvenes involucrados en el hecho, en el marco de una causa por Supuesto Hurto que investiga la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del doctor Gerónimo Roggero.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue radicada por Iván Díaz, de 31 años, domiciliado en Chacra 7, quien manifestó que alrededor de las 2 de la madrugada del domingo se encontraba en un comercio de atención permanente ubicado sobre la prolongación de avenida Güemes hacia la Ruta Provincial N° 9.

En ese momento, mientras utilizaba su teléfono celular Samsung A06 de color blanco, un hombre se acercó y le arrebató el aparato de las manos para luego darse a la fuga corriendo en dirección al barrio Cancha de Aviación. La víctima aseguró haber reconocido al autor del hecho, conocido en la zona con el apodo de “Paragua”.

Tras tareas investigativas y la recolección de información, efectivos policiales establecieron que dos hermanos, conocidos como “Paragua” y “Pini”, estarían ofreciendo a bajo precio un teléfono celular en inmediaciones del mencionado barrio.

A partir de estos datos, los uniformados realizaron recorridas preventivas por el sector y lograron la aprehensión de Néstor Leandro Verón, de 22 años, alias “Pini”, y de Víctor Julián Verón, de 24 años, alias “Paragua”, ambos domiciliados en el barrio Cancha de Aviación.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron en poder de uno de los detenidos un teléfono celular Samsung A06 color blanco, coincidente con el denunciado como sustraído.

Los dos jóvenes fueron trasladados para su examen médico correspondiente y posteriormente quedaron a disposición de la Justicia. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó la aprehensión de Víctor Verón en una causa por Supuesto Hurto, mientras que Néstor Verón fue notificado en una causa por Supuesto Encubrimiento.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

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