CASTELLI LANZO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA BIENAL DEL IMPENETRABLE

Con una conferencia de prensa realizada en la sede de la Fundación Amigos del Arte y Turismo, se presentó oficialmente una nueva edición de la Bienal del Impenetrable, que se desarrollará del 28 de julio al 2 de agosto en Juan José Castelli.

El intendente Pío Sander, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, concejal Belén Cejas y Cinthia Frías, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, fue recibido por el presidente de la fundación, René Bertolucci, junto a integrantes de la institución y autoridades provinciales vinculadas a la cultura y el turismo.

La Bienal del Impenetrable volverá a conectar a la región con el prestigioso movimiento escultórico impulsado por la Fundación Urunday. Durante seis jornadas, escultores de reconocimiento internacional, regional e invitados especiales crearán obras inéditas en mármol, metal y madera, a cielo abierto y ante la mirada del público.

Además del certamen escultórico, el programa incluirá concursos de pan castelense, talleres para niños y adultos, charlas, conferencias, el desfile Impenetrable Moda de Autor, espectáculos musicales, exposiciones de artesanos y una gran feria de emprendedores, consolidando una propuesta cultural para toda la familia.

La organización es el resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Urunday, la Fundación Amigos del Arte y Turismo y la Municipalidad de Juan José Castelli, con el objetivo de fortalecer al arte como una herramienta de integración cultural, promoción turística y desarrollo regional.

En el marco del acto también se concretó la firma del comodato del espacio que ocupa la Fundación Amigos del Arte y Turismo en la plaza central de la ciudad, un hecho que brinda mayor respaldo institucional a la labor que la entidad desarrolla desde hace años.

Durante su intervención, René Bertolucci realizó una reseña histórica de la fundación y agradeció el acompañamiento de quienes hacen posible la realización de la Bienal. Asimismo, recordó con emoción a Fredi Valdez y Fabriciano Gómez, dos de los grandes impulsores de este proyecto cultural, destacando el legado que dejaron para Castelli y toda la provincia.

Por su parte, José Eidman destacó que el encuentro reúne a escultores de distintas partes del mundo y posiciona al Impenetrable como un espacio de referencia cultural, generando un importante impacto artístico, turístico y económico para la región.

A su turno, el intendente Pío Sander expresó su satisfacción por la continuidad de este encuentro internacional.

“Los castelenses ya nos venimos acostumbrando a estos encuentros de escultores. Es muy importante seguir articulando esfuerzos entre la Fundación Amigos del Arte, la Fundación Urunday y el Municipio. El intercambio cultural que generan estos artistas con nuestra comunidad es invaluable y fortalece el desarrollo cultural y turístico de toda la región”, señaló.

Sander también recordó el legado de Fabriciano Gómez y Fredi Valdez, destacando que las obras que deja cada edición de la Bienal constituyen un patrimonio de enorme valor para la ciudad y las futuras generaciones.

Como cierre de la jornada, se realizó el descubrimiento de dos importantes esculturas que pasarán a integrar el patrimonio artístico local y la muestra permanente del Paseo de los Artesanos: Trinidad, del escultor Bogdan A. Lefter, y Las Cordilleras Imposibles, del artista Juan P. Marturano.

De esta manera, la Bienal del Impenetrable se prepara para vivir una nueva edición, reafirmando a Castelli como un punto de encuentro entre el arte, la cultura y la identidad profunda del Impenetrable chaqueño.

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