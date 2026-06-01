Sebastián Beccacece definió los 26 de Ecuador para el Mundial 2026: Kendry Páez, adentro

Sin embargo, Beccacece optó por sostenerlo dentro de la convocatoria y considera que puede aportar talento y creatividad en un torneo de máxima exigencia. Además de la presencia del jugador riverplatense, el fútbol argentino tendrá otros representantes dentro del seleccionado ecuatoriano. Uno de ellos es Hernán Galíndez, referente y capitán de Huracán, quien volverá a ser una de las voces de experiencia dentro del vestuario de la Tri.

La otra sorpresa importante de la convocatoria fue la inclusión de Jordy Caicedo. El atacante atraviesa un gran momento en Huracán y sus ocho goles en 17 partidos terminaron convenciendo al entrenador para otorgarle un lugar entre los elegidos. Su presente goleador le permitió ganarse una oportunidad que semanas atrás parecía menos probable.

Ecuador integrará el Grupo E del Mundial y comenzará su participación el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Philadelphia. Luego enfrentará a Curazao el 20 de junio en Kansas y cerrará la fase de grupos el 25 de junio ante Alemania en Nueva Jersey.

La expectativa en torno al equipo ecuatoriano es elevada. Después de una clasificación que mostró regularidad y solidez, la Tri llega al Mundial con un plantel competitivo, liderado por figuras que atraviesan un gran presente internacional y respaldado por una generación joven que busca consolidarse en la élite. Con Beccacece al mando y nombres de peso en todas las líneas, Ecuador intentará convertirse en una de las revelaciones del torneo y avanzar a las instancias decisivas de la competencia.

La lista completa del Ecuador de Beccacece para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Piero Hincapié (Arsenal)

Joel Ordóñez (Brujas)

Félix Torres (SC Internacional)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Yaimar Medina (K. R. C. Genk)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Jackson Porozo (Tijuana)

Mediocampistas

Moisés Caicedo (Chelsea)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Denill Castillo (Midtjylland)

John Yeboah (Venezia)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Pedro Vite (Universidad Nacional)

Kendry Páez (River Plate)

Delanteros