ARCA: LAS SANCIONES QUE TENDRÁN AQUELLAS PERSONAS QUE SE PASEN DEL LÍMITE DE TRANSFERENCIAS
En caso de superar los topes establecidos, el organismo está habilitado a solicitar justificación del origen de los fondos. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento fiscal y la regulación del comercio exterior. Entre sus funciones también se encuentra determinar cuándo una transferencia de dinero deja de considerarse un simple envío entre particulares y debe ser tratada como una operación económica sujeta a control.
Cuando los movimientos financieros superan ciertos límites o se realizan con frecuencia inusual, ARCA puede requerir que el contribuyente explique el origen de los fondos, revise su situación impositiva y, si corresponde, solicite su inscripción en un régimen fiscal o el pago de tributos relacionados con la actividad detectada.
En caso que los fondos no sean declarados cuando ARCA lo solicita, el contribuyente puede enfrentar multas, recargos por impuestos atrasados e intereses por mora. Además, la entidad puede iniciar auditorías, restringir operaciones financieras e incluso derivar la situación a instancias legales en casos de evasión o fraude fiscal.
Transferencias que podrán ser sancionadas por ARCA
ARCA informó que ciertos movimientos financieros pueden generar alertas y llamar la atención del organismo. Es importante respetar los requisitos que exigen los bancos o billeteras virtuales, ya que, si se solicita, se debe poder justificar de dónde provienen los fondos y con qué propósito se están transfiriendo a otra cuenta.
En el caso de personas físicas, transferencias o acreditaciones que superen los $50.000.000, y para personas jurídicas, los $30.000.000, pueden activar estas revisiones. Si no se declara correctamente el origen del dinero ni se realiza el registro correspondiente, ARCA tiene la facultad de intervenir la cuenta y aplicar sanciones.