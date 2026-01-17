ACCIDENTE DE BASTIAN: QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA IMPUTACIÓN AL PADRE DEL NENE HERIDO

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el el nene de 8 años que se encuentra en grave estado, tras el fuerte choque ocurrido en la zona de La Frontera, Pinamar, fue imputado por la Fiscalía de Pinamar, al igual que a los conductores la Amarok y el UTV que protagonizaron el accidente, acusado del delito de lesiones culposas agravadas, en el marco de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en el siniestro que generó conmoción este verano.

Pese a la imputación de la Justicia, el hombre no irá preso por el momento, ya que este tipo de delito no contempla detención automática y el proceso suele transitarse en libertad, salvo que existan riesgos procesales como la fuga, algo que por ahora la Justicia descartó. Jerez fue acusado de ser el responsable de que el menor no estuviera atado con cinturón de seguridad al momento del hecho.

El niño viajaba en el UTV junto a su papá, otra mujer y dos menores, cuando se produjo el choque contra la camioneta, en la zona del La Frontera. Según el Código Penal, las lesiones culposas graves prevén penas de 1 mes a 3 años de prisión, además de posibles sanciones como la inhabilitación para conducir. En la práctica, si hubiera condena, enfrentaría una pena excarcelable.

Mientras tanto, las autoridades continúan realizando peritajes sobre los dos vehículos involucrados en el choque. Ambos quedaron secuestrados a fin de determinar cómo fue la mecánica del choque.

Cómo sigue la salud de Bastian, el nene de 8 años que continúa en grave estado Bastian Jerez se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil «Victorio Tetamanti», en Mar del Plata, y fue intervenido quirúrgicamente por tercera vez desde el accidente. Si bien permanece estable, los resultados confirmaron que el niño de 8 años padece múltiples fracturas de cráneo y se encuentra con «pronóstico reservado».

En las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen donde se hallaron múltiples fracturas de cráneo. Posteriormente a la evaluación, el equipo de neurocirugía colocó una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones.

