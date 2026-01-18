ANSES: LO QUE RECIBIRÁ LOS BENEFICIARIOS DE LA AUH EN FEBRERO
El organismo anunció un incremento en sus prestaciones para el segundo mes del año, producto de la inflación registrada en diciembre. Los detalles en la nota.
El Instituto de Estadística y Censos (INDEC), durante los últimos días, dio a conocer la inflación de diciembre de 2025, que se ubicó en el 2,8 %. A raíz de este dato, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento en cada una de sus prestaciones, con el objetivo de que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo.
Este aumento del 2,8 % se aplicará en las prestaciones correspondientes a febrero de 2026, siguiendo el mecanismo de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024.
Cómo quedarán los haberes en febrero 2026
Jubilaciones y pensiones
- La jubilación mínima rondará los $359.219,42.
- Si se le suma el bono de refuerzo de hasta $70.000 para los haberes más bajos, el monto podría llegar a $429.219,42.
- La jubilación máxima oscilará los $2.3 millones.
- Las Pensiones no contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también subirán en línea con la inflación.
Asignaciones familiares y sociales
Este ajuste también se verá impactado en las asignaciones familiares y sociales, quedando cada prestación de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): de $129.082,71 por hijo.
- Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42 por hijo.
- AUH por Discapacidad: $420.312,22.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $64.547,52 en el primer tramo de ingresos.
A partir de abril de 2024, los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones se actualizan cada mes, tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. Este sistema reemplazó los ajustes trimestrales anteriores, buscando que los ingresos sigan más de cerca los cambios en los precios y el costo de vida.