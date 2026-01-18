CÓMO FUE LA HISTÓRICA DEFINICIÓN DEL DAKAR EN LA QUE BENAVIDES LE ARREBATÓ EL TÍTULO AL ESTADOUNIDENSE BRABEC

La definición del Rally Dakar 2026 quedará grabada para siempre en la historia. Luciano Benavides cruzó la meta en el segundo lugar de la etapa final, pero le alcanzó para quedarse con el título por la diferencia más chica de la historia: solo dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, que venía liderando la general y perdió todo por un error de navegación a solo siete kilómetros del final.

La última especial, con 105 kilómetros cronometrados, tuvo todos los condimentos. Brabec, que buscaba su tercer título tras los obtenidos en 2020 y 2024, parecía tener la carrera en el bolsillo. Pero en el kilómetro 98 cometió un error fatal: tomó el camino equivocado y perdió el tiempo justo para que Benavides lo supere en el sprint final.

El propio Brabec quedó devastado en la llegada, rodeado por el silencio de su equipo y con la cabeza entre las manos.

Un error que cambió la historia

La frustración del estadounidense al llegar a la meta (Foto: Reuters).

El Dakar no siempre castiga al más lento. Y este sábado, a dos kilómetros de la meta, le tocó a Brabec vivir uno de esos días que se quedan tatuados para siempre.

Lo que debía ser una jornada de celebración -la última etapa suele ser un trámite- terminó en una pesadilla. “Aquí mismo, a dos kilómetros del final. No lo sé, tomé el desvío equivocado a la izquierda”, explicó el piloto de Honda, todavía incrédulo. “El roadbook indicaba una izquierda corta y la tomé. Me puso en una situación muy mala, y aquí estamos”.

La hazaña argentina y el festejo familiar

Luciano ganó el Dakar en motos como lo hizo su hermano en 2021 y 2023 (Video: dakar.com/Foto: Reuters).

Benavides remarcó la dimensión de su hazaña tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros recorridos: “Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte”.

El argentino también celebró el vínculo familiar que atraviesa este logro: “Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos… creo que le gano en este sentido”, bromeó.