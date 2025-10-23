ANSES: LOS NUEVOS MONTOS DE LA AYUDA ESCOLAR ANUAL

Los nuevos montos de la Ayuda Escolar Anual.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.

Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES El valor de la Ayuda Escolar 2025 es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona donde te encuentres. Se trata de un pago único anual que busca aliviar el impacto económico del ciclo lectivo.

El dinero se deposita de manera automática a quienes tienen sus datos familiares y escolares actualizados en la base de ANSES. En los casos donde falta documentación, es necesario presentar el certificado escolar correspondiente.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Para iniciar el trámite, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez que accedas: