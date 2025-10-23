ANMAT PROHIBIÓ UN SUPLEMENTO DIETARIO A BASE DE MIEL Y UNA MARCA DE PASAS DE UVA
La Anmat advirtió que se trata de productos falsos de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, «resultando ser en consecuencia un producto apócrifo» además de estar «falsamente rotulados» por utilizar «un número de registro inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos».
La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto vedado.
De acuerdo con la Anmat carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto y está «falsamente rotulado al utilizar en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo».
Al tratarse de un producto falso es imposible para la Anmat garantizar su inocuidad y ser seguro para la salud de quienes lo consuman.