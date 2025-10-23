ANMAT prohibió un suplemento dietario a base de miel y una marca de pasas de uva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este miércoles la suspensión de la venta en todo el país de un suplemento dietario a base de miel y de una marca de pasas de uva. Así quedó plasmado en las Disposiciones 7768/2025 y 7769/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

En la primera de ellas la Anmat prohibió «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: ‘Suplemento dietario a base de miel, marca Honey Natural Power, Vigorizante – Estimulante’ , RI: 20/32515313/0, RNE: 500085, Elaborado por: Pablo Campos, Larraya 3600 – CABA, cp 1439″. , RI: 20/32515313/0, RNE: 500085, Elaborado por: Pablo Campos, Larraya 3600 – CABA, cp 1439″.

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto.

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, «resultando ser en consecuencia un producto apócrifo» además de estar «falsamente rotulados» por utilizar «un número de registro inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos».

Al tratarse de un producto falso, se desconocen sus condiciones de elaboración y es por lo tanto, advierte la Anmat, potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.