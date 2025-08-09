ANSES: LAS ASIGNACIONES FAMILIARES VIGENTES EN AGOSTO CON LOS MONTOS ACTUALIZADOS

Las Asignaciones Familiares vigentes en agosto con los montos actualizados.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.

El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.

El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.

Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES Para acceder a la APU por adopción, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. El trámite debe realizarse dentro de los dos meses y dos años posteriores a la sentencia de adopción. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, los beneficiarios deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de la sentencia de adopción. Estos requisitos buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.