ANSES: LAS ASIGNACIONES FAMILIARES VIGENTES EN AGOSTO CON LOS MONTOS ACTUALIZADOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
Quiénes pueden acceder a las APU de ANSES
Para acceder a la APU por adopción, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. El trámite debe realizarse dentro de los dos meses y dos años posteriores a la sentencia de adopción. En el caso de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo, los beneficiarios deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas asignaciones durante el mes del nacimiento o adopción.
Monto de las APU en agosto 2025
Las Asignaciones de Pago Único (APU) de ANSES están dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. Los montos varían según el evento que origina el beneficio: $65.827 por nacimiento, $98.567 por matrimonio y $393.596 por adopción. Este último monto es el más elevado y busca cubrir los gastos asociados al proceso de adopción.
Los grupos que pueden acceder a este beneficio incluyen trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores temporales y rurales. También pueden solicitarlo quienes perciben la Prestación por Desempleo, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra o la Asignación Universal por Hijo, Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2025
El cronograma de cobros del octavo mes del año se reparte de la siguiente manera:
- Primera quincena (todas las terminaciones): martes 12 de agosto al miércoles 10 de septiembre
- Segunda quincena (todas las terminaciones): viernes 22 de agosto al miércoles 10 de septiembre