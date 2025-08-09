CUÁLES SON LAS CARRERAS QUE PARECEN SEGURAS PERO PODRÍAN DESAPARECER POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante décadas, ciertas profesiones fueron sinónimo de estabilidad, buenos salarios, baja rotación y un lugar asegurado en el mercado laboral. Sin embargo, el avance de la automatización, los algoritmos y los cambios culturales están poniendo en duda esa seguridad histórica.

Consultada sobre el tema, la inteligencia artificial (IA) identificó una serie de carreras que, aunque hoy parecen firmes, podrían transformarse o incluso desaparecer en los próximos diez años. «El riesgo no es solo perder el empleo, sino que la profesión cambie tanto que ya no se parezca a lo que era», advirtió la IA.

En ese marco, se refirió a la contabilidad tradicional es uno de los casos más claros. Si bien el análisis financiero seguirá siendo esencial, muchas tareas repetitivas como registros, balances o declaraciones ya son automatizadas por sistemas inteligentes.

«El rol del contador se transformará en un perfil más estratégico y menos operativo», señaló la IA, y advirtió que quienes no se adapten podrían quedar fuera del circuito laboral.

Por otro lado, la profesión de abogado también enfrenta cambios profundos, sobre todo en el plano administrativo, la redacción de contratos o el seguimiento de causas estándar. «Los modelos de lenguaje ya pueden redactar documentos legales simples con notable precisión», destacó la IA. Si bien la figura del abogado no desaparecerá, el volumen de tareas que antes eran rutinarias se reducirá drásticamente.

En tanto, en los niveles iniciales y primarios, la docencia podría verse desplazada si no incorpora herramientas tecnológicas. Plataformas educativas personalizadas, asistentes virtuales y contenidos automatizados ya ganan terreno.

«La clave para que esta carrera sobreviva está en la capacidad de conectar emocionalmente con los alumnos y adaptarse al uso de nuevas tecnologías», aconsejó la IA.

El rol del analista de medios o comunicación institucional también está en la mira. La IA puede redactar gacetillas, analizar métricas, programar publicaciones y hasta diseñar campañas. La diferencia la marcarán quienes aporten una mirada creativa y estratégica, más allá de la simple ejecución.

Por último, el perfil del reclutador tradicional ya compite con plataformas de screening automático (proceso automatizado que utiliza algoritmos avanzados para analizar y filtrar grandes volúmenes de candidaturas en cuestión de minutos), análisis de CV con IA e incluso entrevistas virtuales gestionadas por bots.»El futuro del empleo no está en hacer lo de siempre, sino en saber lo que las máquinas todavía no pueden hacer bien», subrayó la IA.

Estas advertencias no buscan desalentar, sino alertar sobre un cambio inevitable, incluso las profesiones que parecen inamovibles pueden transformarse por completo. El desafío es anticiparse, capacitarse y entender que el futuro laboral pertenecerá a quienes sepan adaptarse mejor al cambio.