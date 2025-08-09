SALUD CERRÓ LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA CON UNA JORNADA EN LA PLAZA 25 DE MAYO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Bajo el lema “Prioricemos la lactancia materna creando sistemas de apoyo sostenibles”, el Ministerio de Salud realizó actividades en toda la provincia y concluyó con un evento en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia.

La cartera sanitaria provincial cerró este viernes la Semana Mundial de la Lactancia Materna con una jornada de difusión y concientización en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. El objetivo fue visibilizar los beneficios de la lactancia, erradicar mitos y promover entornos favorables para que las madres puedan amamantar. “Queremos destacar la importancia de la lactancia materna; es el mejor alimento para los niños y debe ser protegida y promovida”, señaló Yamila Flores, de la Dirección Materno-Infantil.

Durante toda la semana, la provincia desarrolló diversas actividades de sensibilización a través de la Dirección Materno-Infantil, la Dirección de Nutrición y la Comisión Provincial de Lactancia Materna. Este año, el lema hizo hincapié en fortalecer redes de contención para garantizar el acceso a la lactancia en todos los contextos socioeconómicos, geográficos y culturales.

“Promovemos la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y a libre demanda hasta los dos años o un poquito más”, puntualizó Flores.

El evento de cierre contó con la participación de los PIM (Preparación Integral para la Maternidad) de distintos servicios de salud, con el acompañamiento del Municipio de Resistencia.

La Lactancia es un acto de amor y de salud

Emily Pérez Snaider, nutricionista de la Dirección Materno-Infantil, subrayó que la lactancia no es solo responsabilidad de la madre, sino también del entorno familiar, laboral y comunitario. La pediatra y referente de lactancia de la cartera sanitaria, Karen Martel, remarcó la importancia de que las mujeres que amamantan no estén solas y llamó a garantizar lactarios adecuados en los lugares de trabajo.

“La lactancia es un acto de amor y salud; como sociedad debemos acompañar y brindar las condiciones para que cada madre pueda amamantar a sus hijos”, coincidieron las profesionales.

