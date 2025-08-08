ANSES: LA AYUDA ECONÓMICA DE CASI $400.000 DESTINADA A FAMILIAS EN AGOSTO
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
El monto en agosto 2025
El valor actualizado de este aporte aumenta a $393.596 a partir de este mes. Este mes estamos frente a un incremento respecto del monto anterior, que era de $387.320. Es un refuerzo económico pensado especialmente para quienes formalizaron legalmente la adopción de un niño o niña.
Cómo solicitar el pago en agosto 2025
El trámite para solicitar este pago puede hacerse tanto de manera virtual como presencial en una oficina de ANSES. Los requisitos son obligatorios:
- La sentencia judicial de adopción.
- La partida de nacimiento del niño o niña adoptado/a.
- El DNI de cada miembro del grupo familiar.
Es importante saber que hay un plazo para hacer el trámite, se puede iniciar entre los dos meses y hasta dos años después de la sentencia definitiva. Mientras se cumpla con los tiempos y se tenga la documentación en regla, el proceso suele ser ágil.