BUSCAN A LA MADRE HALLARON UN FETO DE CINCO MESES EN AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN

Un feto de cinco meses de gestación en avanzado estado de descomposición fue encontrado en los filtros de una planta recicladora, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, y las autoridades buscan a la madre.

Un empleado de una planta recicladora encontró el feto de cinco meses de gestación.

De acuerdo a la información del portal del Diario de Cuyo, un empleado halló el feto mientras limpiaba las cloacas del lugar y alertó a la Policía.

En este sentido, la Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la madre.

El subcomisario David Recio dialogó con medios locales y afirmó: «Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja».

Los investigadores realizan una pesquisa en los hospitales locales, solicitaron información en el Hospital Rawson y a un centro de salud riojano.

«Un médico nos indicaba que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital», agregó Reccio.

Fuente: NA