BUSCAN A LA MADRE HALLARON UN FETO DE CINCO MESES EN AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN
El hallazgo ocurrió en la provincia de San Juan. La Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la progenitora.
Un feto de cinco meses de gestación en avanzado estado de descomposición fue encontrado en los filtros de una planta recicladora, en el departamento sanjuanino de Valle Fértil, y las autoridades buscan a la madre.
De acuerdo a la información del portal del Diario de Cuyo, un empleado halló el feto mientras limpiaba las cloacas del lugar y alertó a la Policía.
En este sentido, la Comisaría N°12 de Valle Fértil y la Fiscalía comenzaron una investigación para encontrar a la madre.
El subcomisario David Recio dialogó con medios locales y afirmó: «Estamos investigando si podemos dar con la madre que tomó esta decisión en los nosocomios de la provincia y de La Rioja».
Los investigadores realizan una pesquisa en los hospitales locales, solicitaron información en el Hospital Rawson y a un centro de salud riojano.
«Un médico nos indicaba que por la gestación, por los 5 meses de gestación, puede haber quedado placenta, restos que pueden haber quedado en la mujer y sí o sí va a tener que caer en un hospital», agregó Reccio.
Fuente: NA