ANSES: EL NUEVO BONO QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS EN NOVIEMBRE

El nuevo bono que recibirán los jubilados en noviembre.

Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%. La(ANSES) anunció, durante los últimos días, elde cada una de sus prestaciones para, entre las que se encuentran las. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del

Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el nuevo bono El bono extraordinario de $70.000 se aplica a varios grupos de beneficiarios: quienes perciben haberes bajo el régimen general, titulares de regímenes especiales, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Las PNC incluyen las otorgadas por invalidez o vejez, las destinadas a madres de siete hijos o más, y otras prestaciones graciables.

En todos los casos, el depósito se realiza en la misma fecha del cobro habitual, en la cuenta bancaria o sucursal asignada.