ANSES: EL NUEVO BONO QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS EN NOVIEMBRE
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el nuevo bono
El bono extraordinario de $70.000 se aplica a varios grupos de beneficiarios: quienes perciben haberes bajo el régimen general, titulares de regímenes especiales, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Con el aumento del 2,08% y el bono adicional, los nuevos montos quedan así:
-
Jubilación mínima: $333.052,70 + $70.000 = $403.052,70
-
Jubilación máxima: $2.241.129,34
-
PUAM: $266.442,16 + $70.000 = $336.442,16
-
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + $70.000 = $303.136,88
Las fechas de pago del bono y los haberes
El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación.
Primero cobran quienes perciben el haber mínimo, seguidos por los titulares con montos superiores.
El bono de $70.000 se acreditará automáticamente en la misma fecha del cobro mensual, sin trámite ni turno previo.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar, en la sección “Fecha y lugar de cobro”, con el número de CUIL o beneficio.
El sistema indica el día de pago, el lugar asignado y la prestación vigente, ya sea jubilación, pensión, PNC o PUAM.