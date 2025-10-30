EXPO BRANGUS Y BRAHMAN: EL GOBERNADOR ZDERO RATIFICÓ EL ACOMPAÑAMIENTO AL CAMPO “ES EL MOTOR DEL CHACO Y DE LA ARGENTINA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador participó de la 4° Expo Primavera Brangus y la 1° Expo Primavera Brahman, donde destacó el rol fundamental del sector ganadero en el desarrollo productivo provincial. La exposición incluye muestras, juras y remates, y constituye una de las mayores concentraciones ganaderas del norte argentino, con la participación de 52 cabañas (17 de la raza Brahman y 35 de Brangus) que exhiben 290 animales. Además, cuenta con 25 stands industriales y comerciales, y la presencia de 50 empresas vinculadas al sector ganadero.

El primer mandatario provincial junto al ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, acompañó en General San Martín la 4° Edición de la Expo Primavera Brangus y la 1° Edición de la Expo Primavera Brahman, que se realizan en la Sociedad Rural “El Zapallar” y se extenderán hasta el 31 de octubre.

Durante el encuentro, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno Provincial con el campo. “Estamos decididos a acompañar al sector, porque el campo es el motor de nuestro Chaco y de la Argentina”, expresó.

Zdero, quien estuvo acompañado también por el intendente local Mauro Leiva y subsecretarios del Ministerio de la Producción, destacó que el respaldo a este tipo de eventos refleja “el interés del Gobierno del Chaco hacia el sector productivo y el reconocimiento al esfuerzo de todos los cabañeros, que demuestran cómo el campo argentino, aún en momentos difíciles, se pone de pie”.

Asimismo, subrayó que el Gobierno continuará impulsando políticas que fortalezcan la producción y la competitividad del sector. “Creemos que si le va bien al campo, le va bien al Chaco y al país. Por eso trabajamos en la reducción de impuestos, como la alícuota ganadera e ingresos brutos, para favorecer a quienes generan empleo y desarrollo”, aseguró el gobernador, agregando que “hoy más que nunca, debemos apostar a la Argentina grande”.

Una exposición que potencia la producción chaqueña

A través del Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, el Gobierno del Chaco acompaña esta muestra que reúne a productores, cabañeros y expositores de todo el país, reafirmando su compromiso con quienes impulsan el trabajo y la inversión en la provincia.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural “El Zapallar”, Claudio Farana, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó el compromiso de las asociaciones de Brangus y Brahman, así como el esfuerzo de los productores. “Este encuentro refleja el trabajo, la pasión y la unión del campo, pilares fundamentales para el desarrollo productivo de la región”, afirmó.

En tanto, el gerente general de la Asociación Brangus Argentina, Manuel Mateo, valoró la presencia de las autoridades provinciales. “Es un honor que nos acompañen el gobernador y el ministro; el esfuerzo de los cabañeros y de todo el staff es enorme y auguramos excelentes jornadas por delante”, señaló.

Por último, el presidente de la Asociación Brahman, Miguel Pibernus, destacó que “este es el camino a seguir: trabajar juntos, generar sinergia y reunir productores en un mismo lugar. Para nosotros, como chaqueños, tener dos exposiciones tipo A en la provincia es muy positivo”.

