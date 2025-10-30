RESOLUCIÓN 1.046/25 DEL STJ CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y CEJ HARÁN TRABAJO REMOTO DURANTE EL JUICIO DEL CASO SENA

El personal de la Cámara Contencioso Administrativa y del Centro de Estudios Judiciales que se desempeñan en el edificio de Juan B. Justo 42, en Resistencia, realizarán trabajo remoto tal lo dispuesto en la resolución 1.046/25 del Superior Tribunal de Justicia. Será desde el 31 de octubre y hasta la finalización del juicio por jurados en la causa Sena que se desarrollará en dicho lugar.

Ambos organismos deberán garantizar una guardia mínima e informar a la Oficina de Juicio por Jurados el personal designado y los días y horarios en que la cumplirá.

Vías de contacto

Durante este período quienes deseen comunicarse con la CCA deberán llamar a Mesa de Entradas al 0362-4453923 o a escribir a los correos camcontencioso.me.rcia@justiciachaco.gov.ar; camcontencioso.sala1.rcia@justiciachaco.gov.ar (Sala 1°) o camcontencioso.sala2.rcia@justiciachaco.gov.ar (Sala 2°).

Mientras que las vías de contacto con el CEJ serán cej.me@justiciachaco.gov.ar, centroestudiosjudiciales@gmail.com y sus redes sociales; y el 3624023131 para la coordinación integral de las actividades judiciales con los pueblos indígenas ante el Poder Judicial a cargo de Elizabet González.