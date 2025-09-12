ANMAT prohibió cerca de 40 productos cosméticos y dos aceites de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todos el país de casi 40 productos capilares y de estética y dos marcas de aceite de oliva. Así quedó plasmado en las Disposiciones 6675/2025; 6676/2025; 6677/2025 y 6678/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de ese organismo, Nélida Agustina Bisio.

En la primera de ellas, la Anmat prohibió el «uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos identificados como: ‘Biotina pura marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Ampolla alisante biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ Protector térmico biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ Tratamiento de biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Nutrición biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ Acondicionador biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Shampoo biotina marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Bálsamo labial skincare marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Crema hidratante marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Serum glow up marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Protector solar toque seco marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ , sin datos de inscripción sanitaria; ‘ Mousse clean marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Acondicionador moringa y karité marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Shampoo moringa y karité marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Máscara moringa y karité marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria , sin datos de inscripción sanitaria ‘Biotina pura cejas y pestañas marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Máscara absolut repair gold mask marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Mascarilla nutri curly marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Espuma hidra curly marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Óleo bifásico bond repair marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Mascarilla bond repair marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Serum elixir glycolic gloss marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Acondicionador elixir glycolic gloss marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Shampoo elixir glycolic gloss marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Mascarilla elixir glycolic gloss marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Manteca capilar UP! Butter marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Mascarilla collagen UP! marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Mascarilla bio pantenol marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Alisado sin formol bio liss marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Alisado sin formol liss repair marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Shampoo neutro marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria; , sin datos de inscripción sanitaria; ‘Baño de crema marca UP! MY HAIR’ , sin datos de inscripción sanitaria». , sin datos de inscripción sanitaria».

La prohibición alcanza a «todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados».

En la misma línea, la Disposición 6676/2025 prohibió «el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos: ‘Alisado Agile Extreme marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘Alisado Inteligente Frutal marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘London Botox – Wise Fórmula marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘Alisado Inteligente Cítrico marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘Queratin Shock Bifaz marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘Alisado Molecular marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; ‘Alisado Marroquino marca VIELESS’ , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado». , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado».