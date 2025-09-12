ANMAT PROHIBIÓ CERCA DE 40 PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DOS ACEITES DE OLIVA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
De acuerdo con la Anmat se trata de productos de los que no se pueden garantizar su inocuidad y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen o consuman.
La Anmat también prohibió «la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea del producto: ‘Aceite de oliva extra virgen marca Campos de Arauco – Oliva’, RNPA N° 03004315-8, RNE N° 03000166”.
La prohibición alcanza a «cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento».
En tanto, la Disposición 6678/2025 avanzó en la prohibición de la «elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto: ‘Aceite de Oliva Virgen Extra marca Arauco – Artesanal de la Rioja’, prensado en frío, RNP: 19012011 – RNE: 09052008″
La prohibición alcanza a «cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento».