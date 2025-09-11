PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto del Deporte Chaqueño junto al Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Este y la Dirección de Enfermería, llevaron adelante, esta semana, una nueva jornada de capacitación en primeros auxilios en el Club Unión del Sur, de Resistencia.

El objetivo de la capacitación fue brindar herramientas sobre RCP (Reanimación Cardiopulmonar), los beneficios y cuidados relacionados a la actividad física, además de recomendaciones de prevención. La jornada incluyó una instancia teórica y otra práctica, con participación de integrantes del club, vecinos y público interesado en aprender estas técnicas de vital importancia.

La actividad contó con la presencia del director de Enfermería, Pedro Villalba, y del profesor Rodolfo Godoy, jefe del Departamento de Actividad Física y Salud del Instituto del Deporte Chaqueño.

Los interesados en solicitar nuevas capacitaciones pueden hacerlo escribiendo al correo: mesadeportes2020@gmail.com.

