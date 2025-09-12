PAMI COMO SACAR TURNOS EN LOS HOSPITALES Y LAS CLINICAS EXCLUSIVAS DURANTE SEPTIEMBRE DE 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Para acceder a estos servicios, los jubilados y pensionados tendrán que contar sí o sí con su credencial de PAMI vigente. Conocé la lista completa de centros médicos y las recomendaciones para agilizar tus trámites.

Los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) tienen a su disposición una red de hospitales y clínicas exclusivas con tecnología de última generación para el cuidado de su salud.

Para acceder a estos servicios, tendrán que contar con su credencial de PAMI vigente. Se puede usar la versión digital a través de la app móvil o la credencial provisoria con QR, ambas opciones son válidas para la atención.

PAMI: ¿Cómo sacar turnos en hospitales y clínicas?

La más práctica es a través de la página web oficial turnos-hospitales.pami.org.ar, donde encontrás disponibilidad en todos los centros de salud adheridos al programa en todo el país.

También, podés comunicarte por teléfono a las líneas gratuitas 0800-888-2100 o 0800-999-1100, según la ubicación del hospital que necesites.

Hospital Bernardo Houssay, de Mar del Plata. Foto: PAMI.

Recomendaciones para afiliados del PAMI

Siempre llevá tu credencial vigente cuando vayas a cualquier centro de salud PAMI. Antes de sacar un turno, verificá que el especialista que necesitás atiende en ese lugar particular para evitar traslados innecesarios y demoras en la atención.

Si tenés problemas para acceder a los turnos, podés acercarte a la UGL más cercana a tu domicilio. Allí, te asistirán con la gestión y resolverán cualquier duda sobre tus derechos como afiliado a la obra social de jubilados y pensionados.

La lista de hospitales y clínicas exclusivas de PAMI

El Hospital Bernardo Houssay en Mar del Plata es uno de los centros más importantes de la red PAMI. Ofrece guardia externa las 24 horas y atención en consultorios externos en distintas ubicaciones.

Para turnos en oncología o diagnóstico por imágenes, tenés que comunicarte al (0223) 499-1290.

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein es una opción central para los afiliados. Su edificio principal está en La Rioja 951 (CABA), pero también tiene consultorios externos en Estados Unidos 3205 y Emilio Mitre 688.

Los turnos se solicitan al 0800-999-1100.

El Hospital del Bicentenario en Ituzaingó y el Hospital PAMI en Hurlingham. Ambos centros atienden urgencias y ofrecen consultas con especialistas.

Los turnos se gestionan por teléfono o de manera presencial según cada caso.

La Clínica PAMI en Lanús es otra opción para los afiliados del sur del Gran Buenos Aires. Está ubicada en Flores de Estrada 5248.

Podés comunicarte al 011 4239-7400 para solicitar turnos con profesionales de distintas especialidades médicas.

Rosario cuenta con dos policlínicos importantes: PAMI I y PAMI II. El primero tiene su sede principal en Sarmiento 373 y atención ambulatoria en Sarmiento 455. El segundo se encuentra en Olivé 1159.

Ambos permiten sacar turnos a través de la web oficial de PAMI.

