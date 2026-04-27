Amnistía Internacional advirtió ante la CIDH sobre un deterioro de la libertad de prensa en la Argentina

En otro fragmento, alertó sobre las restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada. Entre ellas, mencionó el cierre de la sala de periodistas y la deshabilitación de accesos para corresponsales, medidas que calificó como desproporcionadas y que afectan el derecho de la sociedad a recibir información.

Frente a esta situación, Amnistía Internacional solicitó a la CIDH que exhorte al Estado argentino a evitar discursos criminalizantes contra la prensa y a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo. Además, pidió que se evalúe el envío de una misión al país para monitorear la situación y elaborar recomendaciones específicas.

Por último, remarcó que la libertad de expresión no solo protege a periodistas y medios, sino también el derecho de toda la sociedad a informarse, y advirtió que las prácticas señaladas pueden comprometer ese principio fundamental.