RAMÓN DÍAZ, SIN VUELTAS: «BOCA ES CANDIDATO A GANAR LA COPA LIBERTADORES»

Mediocampo de élite: «Están muy bien con Santiago Ascacibar y Leandro Paredes . Tienen otro nivel, otra categoría. Las jugadas que hace Paredes son de otro nivel», señaló, destacando el despliegue y la visión de juego de la zona central que completan con Delgado.

Respaldo al DT: El ex River aprovechó para bancar el proceso de Úbeda frente a las críticas iniciales: «Yo veía cómo lo castigaban… ¿y hoy qué tenemos que decir? Está haciendo las cosas bien. A veces el equipo no funciona como uno espera, pero después se acomoda y despega».

De la mano del «Sifón», Boca logró encontrar una regularidad que hace meses parecía lejana. Con el boleto a la fase final del Apertura ya en el bolsillo y un andar firme en la fase de grupos de la Libertadores, el Xeneize se posiciona como el rival a vencer. Las palabras de Ramón Díaz no hacen más que confirmar que el crecimiento del equipo ya es advertido incluso por los máximos referentes de la vereda de enfrente.