CRECIDA DEL RÍO NEGRO: MONITOREO PERMANENTE Y COMPUERTAS ABIERTAS EN TODA LA CUENCA

La Administración Provincial del Agua (APA) del Chaco informó que todas las compuertas de las obras de control del Río Negro se encuentran abiertas, permitiendo el libre escurrimiento del caudal desde sus nacientes hasta su desembocadura en el río Paraná.

Desde el organismo provincial precisaron que el curso de agua, que atraviesa gran parte del territorio chaqueño, registra niveles elevados en distintos sectores como consecuencia de las abundantes precipitaciones caídas en los últimos días en toda su cuenca.

El Río Negro tiene su origen al sur de Juan José Castelli, con aportes de la cuenca del Salto La Vieja, en inmediaciones de Tres Isletas, zonas donde se registraron lluvias intensas con milimetrajes extraordinarios. Esta situación impactó de manera directa en el aumento del caudal.

La APA difundió el informe ante la preocupación de pobladores que residen en cercanías del río, quienes manifestaron inquietud por la suba del nivel del agua. En ese marco, desde el organismo llevaron tranquilidad y explicaron que la situación hídrica actual es consecuencia de las lluvias recientes y que, de mantenerse las condiciones climáticas, tenderá a normalizarse en los próximos días.

No obstante, remarcaron que se sostiene un monitoreo permanente del comportamiento del río y de las variables climáticas, con el objetivo de actuar de manera preventiva ante cualquier eventualidad.

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