ALLANARON DOS VIVIENDAS POR UN INTENTO DE FEMICIDIO

Este jueves por la mañana, personal de la Comisaría Octava llevó a cabo varios allanamientos en el asentamiento Luchemos Juntos, en el marco de una causa por «supuesto femicidio en grado de tentativa».

El principal sospechoso, un hombre de 34 años, ya se encuentra detenido.

Allanamientos por intento de femicidio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de julio, cuando una mujer de 53 años denunció que su ex pareja ingresó a su vivienda, provocó un incendio y la amenazó. La víctima fue auxiliada por los agentes y vecinos del lugar, quienes lograron la aprehensión del implicado.

Por este motivo, durante las primeras horas de este jueves se realizaron dos operativos. En el primer domicilio, ubicado sobre calle Fray Luis Beltrán, se secuestraron restos vinculados al incendio. En la segunda vivienda, en calle León Zorrilla, los efectivos incautaron seis encendedores y dos botellas de alcohol etílico.

La Fiscalía en turno ordenó el secuestro de estos elementos por considerarlos relevantes para la investigación.