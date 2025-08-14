FENTANILO: EL GOBIERNO DE CÓRDOBA CONFIRMÓ QUE «LAS AMPOLLAS CONTAMINADAS ESTÁN FUERA DE CIRCULACIÓN»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ministro de Salud de la provincia encabezó una conferencia de prensa para llevar tranquilidad a los habitantes.
En medio del escándalo por la muerte de casi un centenar de personas debido a la ingesta de fentanilo adulterado derivó en una conferencia de prensa protagonizada por el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, quien sostuvo que no hay ampollas contaminadas en circulación.
En una entrevista radial, Gustavo Furfaro sostuvo que los estudios realizados a las ampollas demostraron que algunas se encontraban en perfecto estado mientras que otras estaban contaminadas, lo que, según él, indicaría una manipulación posterior a la salida del laboratorio.
NOTA EN DESARROLLO