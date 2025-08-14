FENTANILO: EL GOBIERNO DE CÓRDOBA CONFIRMÓ QUE «LAS AMPOLLAS CONTAMINADAS ESTÁN FUERA DE CIRCULACIÓN»

En medio del escándalo por la muerte de casi un centenar de personas debido a la ingesta de fentanilo adulterado derivó en una conferencia de prensa protagonizada por el ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, quien sostuvo que no hay ampollas contaminadas en circulación.

El funcionario provincial afirmó este jueves que “las ampollas contaminadas del fentanilo están fuera de circulación” y sostuvo que “no tiene ningún caso reportado en la Justicia”.

«Las farmacias y los hospitales públicos de Córdoba tienen a resguardo todos los medicamentos de HLB Pharma», indicó Pieckenstainer, al tiempo que afirmó que «el fentanilo y todo lo que se compró» a la farmacéutica «está a disposición» del Poder Judicial.

El episodio sumó este mismo jueves nuevo capítulo con las declaraciones de Ariel García Furfaro, propietario de la farmacéutica HLB Pharma. El empresario afirmó que el hecho no fue un accidente ni un error de producción, sino el resultado de un sabotaje deliberado.

En una entrevista radial, Gustavo Furfaro sostuvo que los estudios realizados a las ampollas demostraron que algunas se encontraban en perfecto estado mientras que otras estaban contaminadas, lo que, según él, indicaría una manipulación posterior a la salida del laboratorio.