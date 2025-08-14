RAÚL CASCINI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU SALIDA DE BOCA: «AHORA NOS VAMOS A VER LAS CARAS»
El histórico futbolista del Xeneize ya no forma parte del Consejo de Fútbol del club y lanzó munición pesada demostrando su bronca: todos los detalles.
Raúl Cascini, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, decidió hablar públicamente por primera vez tras su salida de la institución. El exmediocampista, pieza clave en la gestión encabezada por Juan Román Riquelme desde 2019, aprovechó para aclarar rumores, agradecer y dejar un mensaje con tono desafiante que sorprendió a todos los hinchas en las últimas horas.
“No tengo que aclarar nada porque ya saben cómo son las cosas. Me he ido del club y me causa mucha gracia algunas cosas que están diciendo. Por ejemplo, que le estoy haciendo juicio a la institución”, comenzó diciendo, desmintiendo de manera tajante las versiones que lo vinculaban con una demanda contra Boca y algún ida y vuelta con algunos dirigentes.
En ese sentido, reforzó su postura y destacó su relación con la dirigencia: “Soy un agradecido a Boca y a nuestro presidente, que es mi amigo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque uno tiene familia y hay cosas que duelen”.
Cascini también se refirió al trato con algunos periodistas que, según él, difundieron información falsa sobre todo lo que envolvió su polémica salida: “Ahora, como ya no trabajo más en el club, nos vamos a ver las caras, que eso va a estar bueno”, lanzó, en una frase que dejó en claro su malestar con cierto sector de la prensa.
Su salida se dio en el marco de una reestructuración interna en Boca, que incluyó la disolución del Consejo de Fútbol y la reasignación de funciones dentro del área deportiva que no venían funcionando teniendo en cuenta los resultados. A pesar del cierre de esta etapa, Cascini dejó entrever que su vínculo personal con Riquelme y con el club permanece intacto.