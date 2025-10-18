ALLANAMIENTO POR NARCOMENUDEO EN CASTELLI: UN APREHENDIDO, MARIHUANA, UN TELÉFONO Y $14.500 EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👮🏻🚨DCCION. GRAL. CONSUMO PROBLEMATICOS

👮🏻🚨DCCIÓN. ANTINARCÓTICOS

👮🏻🚨DPTO. ANTINARCOTICOS INT.

👮🏻DIV. OP. DROGAS INT. J. J. CASTELLI🚨

👉🏻✅RESULTADO ALLANAMIENTO

📆 FECHA: 17 y 18/10/2025.-

⏰ HORAS: desde horas 22:35 a 01:15 de la fecha.

🧭 DOMICILIO: calle Ricardo Gúiraldes entre calles 1ro de Mayo y Santa Maria de Oro. (-25.9513767,-60.6358603)- J. J. CASTELLI.

🖊️ 📄CAUSA: » s/ Infracción Ley Nacional 23.737 en funcion Ley N° 2304-N»

⚖️📍 MAGISTRATURA :

▶️Juzgado de Garantías de J. J. CASTELLI a cargo Dr. Kerbel José Luis.-

▶️ Fiscalía Antidrogas N° 2 a/c Dra. Ana Mariangeles BENÍTEZ.

📍 SINTESIS Cumplo informar en la fecha a horas 22:35, personal de esta unidad procedio a dar cumplimiento a Decreto Fundado, proveniente del Juzgado de Grtias. de J. J. CASTELLI, ORDEN DE ALLANAMIENTO, obteniendo el siguiente Resultado:

🚫 SECUESTROS

🛑 (23) Envoltorios de polietileno, conteniendo una sustancia vegetal color verde amarronada que sometida a pesaje y prueba de campo arrojo un resultado (42,10) Gramos positivo a CANNABIS-SATIVA Marihuana.

🛑 Restos de sustancia vegetal color verde amarronada que sometida a pesaje y prueba de campo arrojo un resultado (5,45) Gramos positivo a CANNABIS-SATIVA Marihuana.

Total sustancia estupefaciente – Marihuana secuestrada: (47,55) Gramos

💵 La suma de $14.500 Pesos Argentinos.

🛑 Recortes varios de polietileno.

📱(01) Celular marca Samsung A04.

🚷 APREHENDIDO (Principal investigado)

* D. F. R. (a) GORDO, arg 34 años

⭕EXTRACTO Al momento del ingreso de la prevención se encontraba en el inmueble el principal investigado D. F. R. (a) GORDO, arg 34 años. Durante el registro del inmueble se procedió al secuestro de los elementos antes descriptos, conforme lo dispuesto por la magistratura actuante. Por otra parte se procedió a Notificar la APREHENSION a D. F. R. (a) GORDO, arg 34 años en causa Ut-Supra. Todo ello conforme lo dispuesto por la Fiscalía actuante.

