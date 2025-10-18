Pablo Laurta se sacó el apellido de su padre antes de perpetrar el doble femicidio en Córdoba

El argumento de Laurta se diferencia del de su madre, Estrella Laurta dijo el pasado martes que la relación con su padre había sido buena. “Tuvo una infancia entre algodones”, había dicho la mujer.

También contó que en 2010 Pablo dejó de hablarle. “Algo pasó entre 2010 y 2016, cuando él funda esa organización con esos valores que no se propiciaban en mi casa. Mi casa era un matriarcado, éramos todas mujeres”.

En referencia al pedido de cambio de apellido, la mujer dijo que él decía eso “para cambiarse el apellido”. “Luna nos hizo llegar ese documento y se lo hicimos llegar a mi exmarido, y él tuvo casi un infarto porque no podía creer lo que estaba leyendo”, dijo la mujer.

Después de los crímenes, su madre contó que hace unos años habían retomado el contacto, pero no hizo ninguna referencia a la vida familiar previa. La mujer, en declaraciones a varios medios, subrayó que no podía creer haber “parido a un asesino”.

Aseguró que la persona que cometió los crímenes no es el hijo que ella crió y afirmó que su principal preocupación era el bienestar de su nieto. “Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuelita Estrella lo quiere, le mostraría las fotitos de cuando nos vimos”, afirmó.