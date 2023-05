ABSOLVIERON A DARTHÉS EN LA CAUSA POR VIOLACIÓN A FARDIN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Thelma Fardin confirmó este sábado que apelará la decisión de la Justicia de Brasil, de absolver en primera instancia el delito de violación del actor Juan Darthés. La actriz afirmó que no deja de sorprenderla «la violencia de los sistemas judiciales» como el de Brasil, que «no tienen perspectiva de género».

«El cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más, es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. La justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento y patriarcal», aseguró la actriz en una conferencia de prensa y agregó: «A nosotras nos exigen todas las pruebas posibles pero ellos no dan la cara. El juez que dictó sentencia no es el que me escuchó llorar cinco horas mientras hablaba y me hacía preguntas violentas».

Además, les habló a otras víctimas de abuso y les dijo que «no sientan que esto los adoctrina». «No me adoctrina a mí, que no los adoctrine a ustedes ¿Qué le pide la justicia a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?», analizó Fardín.

Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma Fardin, anticipó esta tarde que apelarán el fallo que absolvió al actor Juan Darthés en la causa por violación iniciada por la actriz, y lo calificó como «conservador» y «sin perspectiva de género».

Durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en la sede de Amnistía Internacional, la abogada dijo que son «optimistas» y agregó que «se puede recurrir a las cortes internacionales y que no es una decisión que declaró a Darthés inocente».

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009, durante una gira de la telenovela argentina «Patito Feo», cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

BURLANDO CONFIRMÓ LA ABSOLUCIÓN DE DARTHÉS

Fernando Burlando, abogado de Darthés en la Argentina, confirmó la absolución: «Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio; eso es mentira; es una fake news. Lo que no es fake news es su absolución».

En declaraciones con Crónica, el letrado aseguró que «nadie puede decir que Juan Darthés no fue investigado a fondo. Y el resultado de toda esa investigación es reconfortante para la familia de Juan». «Nadie puede cuestionar este fallo», sentenció.

Burlando hizo referencia a la situación del actor y denunció «maltrato» hacia el acusado: «A mí me ha tocado ir a audiencias en la ciudad de Buenos Aires donde había decenas de manifestantes en causas que había iniciado el mismo Juan, impidiéndole ejercer su derecho de defensa, sus derechos, pero son cuestiones sensibles, y eso lo entiendo, pero no entiendo que la Justicia se tome estos tiempos para definir situaciones tan delicadas».

