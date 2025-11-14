A HORAS DEL VEREDICTO POR EL FEMICIDIO DE CECILIA STRZYZOWSKI, EMERENCIANO SENA DECLARÓ: “SOY INOCENTE”

A horas del veredicto del jurado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado del líder piquetero Emerenciano Sena afirmó que su cliente “se irá caminando”.

«No hay ninguna prueba” que ubique al líder piquetero en el crimen, dijo el abogado Ricardo Osuna. “Acá hay más política que prueba”, afirmó sobre la causa contra su cliente, que está acusado de ser partícipe necesario del crimen de su nuera.

“Nunca se enteró de que se casó su hijo”, sostuvo.

La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables mientras que los abogados del clan Sena pidieron su absolución.

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena. Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos de la joven fueron expuesto a temperaturas superiores a los 800 grados durante un lapso de entre tres y siete horas. “Los restos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, explicó ante el tribunal.

Los siete acusados por el crimen de Cecilia Stryzowski

César Sena , de 20 años: está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el autor material del femicidio y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023.

, de 20 años: está acusado de por el vínculo, por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé prisión perpetua. La fiscalía sostiene que fue el y que mató a su esposa en la casa familiar el 2 de junio de 2023. Emerenciano Sena y Marcela Acuña , padres de César: están imputados como coautores del mismo delito . Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación.

, padres de César: están imputados como . Para los investigadores, ambos participaron en la planificación y el encubrimiento del crimen, coordinando tareas y utilizando su influencia política y social para intentar desviar la investigación. Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón: integrantes del círculo de confianza de los Sena, están acusados de ayudar a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima. Están imputados por encubrimiento agravado.

y su pareja, integrantes del círculo de confianza de los Sena, están acusados de ayudar a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima. Están imputados por encubrimiento agravado. Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso: encargados de cuidar el campo familiar conocido como “la chanchería”, fueron señalados por haber permitido que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultar información clave en los primeros días de la investigación. También se los juzgará por el mismo delito que a los anteriores.

Qué declararon los acusados

El miércoles, varios de los acusados decidieron hablar por primera vez ante el tribunal. Emerenciano Sena, contó detalles de su vida antes de ser detenido y negó cualquier vínculo con el crimen.

Luego fue el turno de Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento. Todos intentaron despegarse del femicidio, pero Melgarejo fue más allá: relató que en el campo de los Sena encontró rastros de fuego y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron una pala, un dato que podría ser clave para la causa.

La última en declarar fue Marcela Acuña, procesada también como partícipe primaria. Buscó desligar a su expareja Emerenciano y apuntó directamente contra su hijo, César Sena, a quien responsabilizó como autor del crimen.