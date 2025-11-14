PREVIO AL VEREDICTO, HABLARON BRIEND Y OSUNA ¿QUÉ DIJERON?

Este viernes por la mañana, se lleva a cabo la última audiencia del juicio por jurados por el crimen de Cecilia Strzyzowski, donde el jurado popular evaluará todo el proceso y definirá la culpabilidad o no de los siete imputados.

En la previa, DataChaco dialogó con los abogados Gustavo Briend, perteneciente a la querella y en representación de la madre de la joven, Gloria Romero; y con Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena.

«Somos respetuosos de las instituciones. El jurado tiene las dos posibilidades, pero creo que de ninguna manera los imputados han acreditado nada de lo que han dicho, fueron evasivas y teorías insólitas», señaló Briend.

«Entiendo que el veredicto debe ser de culpabilidad para todos», aseveró.

Además, remarcó: «Ahora quedó pendiente una pequeña introducción de las instrucciones finales y después se pasa a deliberar. Creemos que hoy tendríamos el veredicto. Las palabras finales son parte de las declaraciones».

Por su parte, Osuna se refirió a la situación de Emerenciano Sena: «Si le dan culpabilidad tendremos que seguir las audiencias de cesura, donde no hay muchas variables de opciones de condena porque sería perpetua, así que seguiremos las instancias».

«Si mantienen esta calificación, la condena es perpetua», sostuvo.