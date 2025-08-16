Se acerca la 56ª Edición de la Colecta Nacional Más por Menos: una oportunidad para tender la mano

El próximo 14 de septiembre, se llevará a cabo en todo el país la 56ª Edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una tradicional iniciativa solidaria organizada por la Conferencia Episcopal Argentina. Bajo el lema “Más por Menos”, esta campaña busca una vez más despertar la solidaridad de los argentinos y canalizar la ayuda hacia los sectores más necesitados del país.

Este año, en un contexto especialmente difícil para miles de familias que enfrentan una profunda crisis económica y social, los organizadores apelan a la generosidad de la comunidad para que la colecta alcance su mayor impacto. Desde la organización remarcan que «la necesidad crece día a día y cualquier colaboración, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia».

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo tanto en parroquias, capillas, colegios e instituciones católicas de todo el país el día de la colecta, como también a través de diversos medios digitales. Además, está disponible la web oficial www.colectamaspormenos.com, donde se puede descargar material promocional en distintos formatos (gráfico, radial, televisivo y para redes sociales) tanto en alta como en baja resolución, para ayudar a multiplicar la difusión del evento.

Desde la organización también se encuentran a disposición para entrevistas, reportajes y cualquier acción que permita amplificar el alcance de la colecta. Los contactos habilitados para medios de comunicación son:

Gonzalo Moreira – (011) 15-5610-6132 – comunicacion@cea.org.ar

E. Walter Weidmann – (011) 15-5148-0286 – colectamaspormenos@cea.org.ar

Natalio Hugo Pelle – (011) 4394-2065 – masxmenosarg@gmail.com.ar

Desde la Conferencia Episcopal Argentina agradecen profundamente el apoyo de los medios y de toda la sociedad: “Más por Menos no es sólo una colecta, es una forma concreta de hacer presente la esperanza y la justicia social en nuestro país”.

