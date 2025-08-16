La Gerónima se llenó de alegría por el Día del Niño

En el marco del Mes de las Infancias 🧸💖, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social se trasladó hasta el paraje La Gerónima para compartir con su comunidad una tarde inolvidable celebrando el Día del Niño 🎂🥳.

Este grupo de trabajo, que viene recorriendo distintos parajes llevando alegría, diversión y cariño ❤️, llegó este jueves 14 de agosto con una propuesta que llenó de color 🎨✨ y entusiasmo el corazón de los más pequeños.



Hubo 🎶 música para cantar y bailar, talleres de dibujo y pintura 🖌️🖼️, entretenidos juegos 🤹‍♂️, y por supuesto, la tradicional chocolatada 🍫☕ con tortas 🍰 que endulzó la jornada.

El festejo contó con la presencia del intendente Pío Sander 🤝, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender y la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander 👏, quienes compartieron las actividades y disfrutaron junto a las familias del paraje.

💝 El momento más esperado llegó al cierre, cuando se realizó la entrega de obsequios 🎁 a cada niño y niña, dibujando sonrisas que iluminaron la tarde 🌞.

Una vez más, el municipio dijo presente ✅ en estos encuentros que reafirman el compromiso de estar cerca de cada comunidad 🤗, celebrando y valorando la niñez como el tesoro más importante de nuestro futuro 🌟🌍

