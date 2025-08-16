Sáb. Ago 16th, 2025

ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 18 DE AGOSTO»

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

 

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en y 9.

