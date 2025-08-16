ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 18 DE AGOSTO»
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos terminados en 5.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 4.
Asignación por Prenatal
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.