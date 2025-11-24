4° CONGRESO FEDERAL DE ABAPPRA: LA BANCA DEBATE EN RESISTENCIA SOBRE IDENTIDAD, TERRITORIO Y TRANSFORMACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El 4° Congreso Federal de ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) reunirá en el Club Social de la ciudad de Resistencia este jueves 27, a representantes de entidades bancarias y empresas de servicios financieros para debatir sobre identidad, innovación y el futuro del sistema bancario argentino.

Nuevo Banco del Chaco será el anfitrión en esta convocatoria para el intercambio de experiencias y visiones con el lema “Identidad, Territorio y Transformación”.

Presidentes, directores y representantes de entidades de todo el país dirán presente en Resistencia para compartir una jornada de debate sobre los principales desafíos del sistema financiero argentino, en un contexto de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales.

En el cierre del Congreso, Nuevo Banco del Chaco presentará su experiencia de transformación digital: “Rediseñando nuestra propuesta de valor para la nueva era”, a cargo del equipo profesional de talentos locales que llevan adelante el proyecto de innovación integral del banco chaqueño.

Dos líderes globales serán protagonistas de la jornada en Resistencia. Desde Amazon Web Service, se planteará el debate sobre “El impacto de la tecnología en la transformación financiera” y el gigante Bit Get llegará con la propuesta: “De competidores a socios de negocios, cómo los bancos pueden sacar provecho del Playbook de la industria cripto”.

También tendrá su espacio la Cámara Argentina Fintech, que de la mano de su presidente Mario López hará su aporte al debate sobre las oportunidades presentes y futuras de los servicios financieros.

En el 4° Congreso Federal de ABAPPRA también se abordarán temas clave en la agenda de transformación digital: “Open Finance: Impacto en el Sistema Finaciero”, aboradado por la consultora EY Argentina; y Pala Blockchain presentará “¿Cómo facilitar el acceso a la vivienda propia a través de blockchain con cuotas tokenizadas y transferibles?”.

La compañía internacional Deloitte, líder en servicios de auditoría y consultoría, participará del congreso con un disparador clave: “Rentabilidad en la banca. Innovar para Ganar”.

En tanto que Practia, referente multinacional en servicios de consultoría, tecnología, calidad y gestión, hará lo propio con el tema “Eficiencia de la banca como motor de valor”. Y desde FOGABA plantearán “El rol de los fondos de garantía en el financiamiento federal”.

Con gran expectativa la banca argentina inicia la cuenta regresiva hacia el 4° Congreso Federal de ABAPPRA que tendrá a la ciudad de Resistencia y a Nuevo Banco del Chaco como anfitriones del debate, análisis y propuestas para el futuro del sistema financiero.

